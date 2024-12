Høyre og Fremskrittspartiet vil gå til valg på løfte om å legge ned fylkeskommunen, angivelig for å redusere omfanget av byråkrati i offentlig sektor.

Publisert: 02.12.2024 kl 11:23

Det tyder på at de to partiene har lært uventa lite av leksa fra sitt siste møte med velgerne. Da ble Solberg-regjeringa avsatt av folket, og en viktig årsak til dette var åpenbart den hardhendte tvangssammenslåing av fylkeskommuner og kommuner som denne regjeringa gjennomførte mange steder, stikk i strid med folkeviljen.

Lærdommen fra 2021-valget burde være at gulrot er så uendelig mye bedre enn pisk. I stedet for å bruke makt for å presse igjennom uønska tvangsekteskap, burde man heller stimulere positivt til frivillige løsninger, for eksempel i form av interkommunalt samarbeid.

Det er umulig å være uenig i at det offentlige byråkratiet har est ut altfor uhemma, på bekostning av viktige tilbud til både barn og unge så vel som syke og eldre.

Det sies at landets fylkeskommuner (utenom Oslo) til sammen bruker nesten 5 milliarder kr kun på administrasjon. Dette er ufattelig mye penger, men samtidig peanøtter i forhold til statens pengebruk på byråkrati.

At fylkeskommunenes pengebruk på administrasjon de siste tre år sies å ha økt med 40 % er ille. Men dette kan sikkert også et godt stykke på vei forklares med de mange prøvelser som Solberg-regjeringa påførte fylkeskommunene med sine ulike sprell.

Hvis man skal spare penger, må man heller legge opp til mer effektiv drift og bedre samordning. For eksempel er det galimatias at de offentlige veiene i Norge i dag er inndelt i tre ulike administrative nivåer (riks/europaveier, fylkesveier og kommuneveier). Det er en svindyr løsning!

Her bør dagens Statens vegvesen omorganiseres til en felles veietat for alle offentlige veier. Altså å samordne, i stedet for å seksjonere og splitte opp ansvarsnivåer, slik det er gjort både på vei- og jernbanesektorene.

Det er også viktig å skille mellom fylkeskommunen som forvaltningsnivå, og fylkestinget som politisk organ. Inntil 1976 besto fylkeskommunen av kommunene i fylket, med fylkesmannen (dagens statsforvalter) som administrasjonssjef. Dette fungerte stort sett billig og greit.

Uansett hva man måtte mene om fylkeskommunen som egen forvaltningsenhet, er det viktig at hvert fylke må ha sitt politiske fylkesting, slik vi har hatt siden 1837.