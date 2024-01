Funn av lavvo i Porsanger skaper spørsmål

–Lav­vo­en ble fun­net av Kai Si­mon Jo­han­sen på et lo­kalt mu­se­um i Øst­er­botn i Pors­ang­er mens det var kul­tur­kamp ved Rep­par­fjor­den for å be­va­re fjord­en mot dum­ping. Un­der leir­en kom det frem at lav­vo­en ble brukt i Stil­la i Alta i 1981, sier Kjell Der­ås som er sty­re­leder i Na­tur­vern­for­bun­det i lo­kal­laget Stil­la. Foto: Privat