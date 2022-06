Vil eier­kom­mu­nene ta grep for å få under­skudds­sel­skap­et Fimil på rett kjøl, ut­en at reg­nin­gen sendes direkte til inn­byg­gerne? Kárášjohka giel­da vil under­søke om deres høye geby­rer er inn­en­for med tanke på selv­kost­for­skrift­en og pri­sing i kom­mu­nene, for­sik­rer enhets­le­der Kris­tin Norbye-Bek­ke­lund. Her ser vi råd­hus­et i kom­mu­nen. Foto: Elise Embla Scheele