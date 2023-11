Frykter fremmedfiskerne tar kveita

– Nå er kvei­ta opp­fis­ket nes­ten over hele land­et, så nå̊ er det siste fisk­et her i Finn­mark, sier leder for Bivdu, Inge Arne Eriksen. Han vil ta opp denne saken under reguleringsmøtet som avholdes i Bergen denne uka. Foto: Cecilie Bergan Stuedal