I Finnmark kan det bli svært dårlig vær på kort varsel. Dårlig vær om vinteren kan gi svært dårlig sikt for sjåfører i personbiler, varebiler, busser, men også for brøytesjåfører.

Publisert: 02.12.2024 kl 08:54

Nå i helga ble en bil stående fast på et sted på Båtsfjordfjellet. Heldigvis for sjåføren var det telefondekning der, slik at de kunne ringe veitrafikksentralen (VTS) og melde fra. VTS ringer da opp brøytemannskap slik at de skal være obs på en bil som står fast der. Problemet er at VTS oppgir et samisk stedsnavn, som de lokale ikke kjenner til. Brøytemannskapet mener de må ha ringt feil operatør da de ikke kjenner til stedet. VTS oppgir at det skal være et sted på Båtsfjordfjellet.

Nå må brøytemannskapet dra for å lete etter en bil et sted på Båtsfjordfjellet, i dårlig vær med dårlig sikt fører denne letingen både til økt fare og frustrasjon for å lete etter en bil på et sted som de lokale folkene ikke kjenner til.

For oss i FrP handler det både om å ivareta vår identitet og kunnskap om våre nærområder, samt sikkerhet langs fylkesveiene våre som vi er ansvarlig for. Vi liker dårlig at Kartverket er overivrig på å sette Samiske stedsnavn foran stedsnavn som lokalbefolkningen bruker. Det er også bemerkelsesverdig for meg at også VTS har lagt seg på denne strategien.