Etter at regjeringen la frem sine nye prioriteringer i nasjonal transportplan, er det flere som har smilt litt ekstra. Men leder for hovedutvalg for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Odd Erling Mikalsen (FrP), tør ikke glise, før prosjektene er sikret penger i statsbudsjettet. Foto: Rita Heitmann