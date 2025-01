Som ildsjel og en nøkkelperson i komiteen har Ann Finbog vært med på å gjøre 6. februar-frokosten på Oslo rådhus til et arrangement som ikke bare er viktig for samene, men også for hele Norge. Det er en dag for å feire kultur, identitet og fellesskap, og Ann har vært en utrettelig pådriver for at feiringen skal være for alle. Foto: Erik Brenli