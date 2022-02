Forsvarsverk for kunst og kultur

Laila Kolostyák har designet to tårn, som forsvarsverk for lokal kunst og kultur. Sammen med medhjelperne Roald Bjøru, Aaron Feicht og Trond Frogum, er hun i gang med å sette sammen 300 isskulpturer på 50 kilo hver, som Altas tiendeklassinger har dekorert. Det blir tilsammen 22 tonn is i forsvarsbygget. Foto: Rita Heitmann