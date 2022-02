Første nordsamiske trafikksikre kommune

Her har de fått godkjenningen: Torbjørn Simonsen, rådmann i Tjeldsund kommune, Helene Berg Nilsen, ordfører i Tjeldsund kommune (Ap), Helga Anette Melhus, regionleder i Trygg Trafikk Troms og Finnmark, Bjørn Kavli, divisjonsdirektør for samferdsel Troms og Finnmark fylkeskommune, Trude Hagland, enhetsleder forebygging og koordinator for Trafikksikker kommune i Tjeldsund, Cecilia Storelv, styrer Evenskjer barnehage og Ann-Helen Bendiksen, rektor Grov skole. Foto: Anders Skavdal Havdal, Trygg Trafikk