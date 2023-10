Vil hjelpe andre forstå: Oda (34) er i behandling, Malin (29) er kreftfri og Kirsten (50) har uhelbredelig kreft. Felles for de tre, er at de er rammet av brystkreft og at de ønsker å bruke historiene sine til å øke kunnskapen om brystkreft i samfunnet. Foto: Pål Laukli