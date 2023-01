«Ellos eatnu – La elva leve»:

– Første prisen som filmen har vunnet, ler regissør Ole Giæver. «Prisen» er fra glasskunstner Silja Skoglund, som mener «El­los eatnu – La el­va leve» er en viktig film. Det er det flere som mener, for mandag ettermiddag fikk filmen pris nummer to. Da var opptellingen etter avstemmingen under Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) gjennomført, og det ble klart at film­en vant publikumsprisen. Foto: Rita Heitmann