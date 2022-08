Folket i nord er på poli­tikk-fes­ti­va­len Aren­dals­uka, for å se, bli sett og for å bli hørt. Gjen­nom uka har Nord­om­råde­part­ner­ska­pet dis­ku­sjo­ner om nord­om­rå­de­ne, i láv­vu­en på Fløy­heia i Aren­dal. Her er direk­tør Anders Oskal fra Inter­na­sjo­nalt rein­drifts­senter, pro­rek­tor Kath­rine Tvei­terås fra UiT, Aina Val­land fra Sjømat Nor­ge og Alta-ord­fø­rer Mo­ni­ka Niel­sen, un­der ons­da­gens sam­tale om hav­et i nord som spis­kam­mer. Foto: Karine Nigar Aarskog/UIT