Planutvalget i Nordkapp kommune vedtok seks ukers høringsfrist for «Områderegulering for Nordkapphalvøya». Flertallet kunne like gjerne støttet forslaget fra SV. Nå er høringsfristen blitt tilsvarende de ti ukene som ble foreslått men stemt ned av posisjonspartiene Ap og Høyre. Fra venstre Stine Mari Strifeldt (Ap), Jan Morten Hansen (Ap), kommunedirektør Idar Jensen, Sirin Figenschou Høyen (H), Lars Helge Jensen (H), Trudy Engen (SV), Yngve Kristiansen (SV) og Tor Mikkola (Sp). Foto: Jan Olsen