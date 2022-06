Forfriskende, atmosfærisk pop på umesamisk

Katarina Barruk er i vinden om dagen og er ifølge jungeltelegrafen spådd til å bli en av årets nykommerfavoritter. Hun har allerede blitt booket til å spille på de anerkjente festivalene by:Larm og Riddu Riđđu, i tillegg til å bli valgt ut som «Endringsagent» for Music Norway, hvor hun skal jobbe for et større flerkulturelt mangfold i musikkbransjen i Norge. Foto: Helleday Arts