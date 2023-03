Foreslår Aili til NIM-styret

Aili Keskitalo var 9. mars ute på feltoppdrag. Da møtte hun statsminister Jonas Gahr Støre utenfor Sametinget for å overlevere over 35.000 underskrifter med krav om å stoppe menneskerettsbruddet på Fosen. Til venstre organisasjonens leder for ungdomsgruppa i Alta, Viktoria Alise Levang. Foto: Steinar Solaas