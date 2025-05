For at vi skal kjenne livet. Om bevissthet, uvanlige opplevelser og vår virkelighetsforståelse

Finnmark og Nord-Troms ble under andre verdenskrig i 1944 ofre for den brente jords taktikk. Tyske brannmannskap kom fra Karasjok og nedover Tanadalen. Min mor Margit, opplevde at brenningen nærmet seg Polmak-området. Dette bildet viser Kirkenes i brann i oktober 1944. Foto: Fort Leavenworth Media Support Center (United States Army Combined Arms Center)