FN og Verdensbanken støtter reindrifta

Et opp­læ­rings­pro­gram for rein­driften støt­tes nå med 20 mil­li­o­ner kro­ner fra FN og Ver­dens­ban­ken.

– Det er et stort be­hov for bedre pro­ses­ser og kunn­skaps­grunn­lag for ut­bygg­ing­er i ur­folks­om­rå­der, noe som eks­em­pel­vis også il­lust­re­res av Høye­ste­retts ny­li­ge dom i Fo­sen-sak­en, sier pro­sjektleder Svein D. Ma­thie­sen ved In­ter­na­sjo­nalt rein­drifts­sen­ter (ICR) i Kau­to­kei­no. Begge foto: Rita Heitmann.