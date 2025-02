Da flygeren fløy over Oaggovárri/Fiskarfjellet så han en «hvit vegg» og bestemte seg for å snu tilbake til Alta. Helikopteret ble truffet av turbulens og fallvinder, så kraftige at de oversteg maskinens flygeegenskaper, ifølge Statens havarikommisjon. Bildet av Robinson R44-helikopteret er tatt av kommisjonen, to dager etter ulykken i mai i fjor. Det var varslet vest-nordvestlig vind den dagen. Ulykkesstedet ligger i et fjellområde som sannsynligvis kan skape turbulens ved vind fra vest, i følge kommisjonen. Foto: SHK