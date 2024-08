Flåtan og Jolma godt an

Else Merethe Tangen Flåtan og Tor-Espen Jolma sykler for Porsanger Cycleklubb i Offroad Finnmark 300-kilometer, under navnet Team Motorsenter/ZU4R/Øverbygd elektro. De ligger godt an, etter at de dro fra sjekkpunkt Máze tidlig fredag. På bildet ligger Tom Stian Reinholdtsen fra Nordlysbyen sykkel rett bak. Foto: Anders Homlong Abrahamsen