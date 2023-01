Under overskriften «Finnmarksloven må ikke utfordres» har Ingalill Olsen et innlegg i Ságat den 17.1.23, hvor hun argumenterer for finnmarkslovens fortsatte eksistens.

Finnmarksloven var et kompromiss mellom kravet til Sametinget om at det skulle lovfestes av det er samene som har eiendomsretten til 95 % av Finnmarks landareal og det at Statskog skulle bestå.Kompromisset innebar at en fikk en rasediskriminerende lov hvor det er lovfestet allerede i § 1, at ved interessekonflikter mellom samer og ikke-samer, så skal der samiske interessene tillegges størst vekt, gis forrang eller oversees.



En del av kompromisset var også at de såkalte kommisjonsparagrafene ble skrevet inn i loven. Dvs. at det blant annet ble opprettet en Finnmarkskommisjon og en Utmarksdomstol.

At disse paragrafene kan føre til at Finnmark ender opp som et lappeteppe av private eiendommer sier seg selv. De som svermet for finnmarksloven og nå er redd for at så skal skje, har bare seg selv å takke. Nå sitter de der med skjegget i postkassa. Var de ikke i stand til å forstå hva som kunne bli konsekvensene at det lovforslaget som de ble forelagt? Politikken er brutal mot den som forstår for sent.

Det forholdet at enstemmige kommunestyrer i Karasjok-, Kautokeino- og Tana kommuner, hvor også en rekke av Ingalill Olsen sine partikollegaer er innvalgt, og til og med har ordføreren i Tana kommune, har levert inn krav til Finnmarkskommisjonen om at grunnen i deres respektive kommuner skal tilfalle innbyggerne i kommunen, forteller at finnmarksloven er politisk bankerott i Indre Finnmark. Dette fordi at finnmarksloven gjelder kun på Finnmarkseiendommens områder.

Jeg har ikke noe imot at den rasediskriminerende finnmarksloven havner på historiens skraphaug.