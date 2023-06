Fikk tinget med på splittelse av kretsene

– Vi me­ner del­tak­el­se i id­retts­de­mo­kra­ti­et vil bli bed­re med et min­dre geo­gra­fisk om­rå­de, og at den bes­te løs­ning­en for sam­ar­beid med fyl­kes­kom­mu­nen er å ha et en-til-en for­hold, sier leder i Troms og Finnmark idrettskrets, Geir Knutsen, om splittelsen av idrettskretsene. Foto: TFIK