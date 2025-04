Fikk gjennomgang av beredskapen

Tor-Reidar Boland fra eldrerådet i Porsanger har jobbet i tre år for å komme til klarhet i beredskap i kommunen. Her med en uttalelse der eldrerådet ber om å få komme på befaring til kommunens tilfluktsrom. Samt at de etterlyser en beredskapsplan fra kommunen. Foto: Oskar Melkeraaen Aas