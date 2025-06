Fikk bevis på faglig dyktighet

Det var tolv ferske fagarbeidere som ble overrakt fagbrevet under kommunestyremøtet i Kautokeino. Det var totalt 14 fagbrev som skulle deles ut, men to av fagarbeiderne hadde ikke anledning til å delta. Fra venstre: Kent Raymond Bæhr Eide, Per Vegar Hermansen, Svein Are Eira, Jon Martin Dalseng, Tom Roger Hætta, Charlotte Eira, Nils Åke Joakimsen, Ante Juha Lemet Palojærvi, Lena Marie Sara Hætta, Nils Johan Johansen Bals, Svein Ole Klemetsen, Ann Ristin Senet Fjellgren og ordfører i Kautokeino kommune, Anders Samuelsen Buljo (Kautokeino Flyttsameliste). Foto: Cecilie Bergan Stuedal