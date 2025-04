Feiring av språkdag og prisutdeling

Under den kvænske språkdagen ved Kvensk institutt i Børselv, blir det både prisutdelinger, utstillingsåpning og enkel servering. Ett av høydepunktene i programmet er utdelingen av «Språkrådets kvenske språkpris» for 2025 og prisutdeling for «Årets kven 2024». Foto: Cecilie Bergan Stuedal