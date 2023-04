– FeFo skal være en pådriver for kommunalt eierskap til grunnen der det er formålstjenlig for innbyggerne i de enkelte kommuner, står det i Finnmark SPs valgprogram. SP-politiker og FeFo-styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan satt med nøkkelen til å løse Karasjok-sakene, men unnlot å etterleve sitt eget valgprogram, uten at det hittil har fått konsekvenser for hans styreplass i FeFo. Foto: Stein Torger Svala