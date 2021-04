Flere serveringssteder manglet grunnleggende smittevernrutiner, viser en befaring gjennomført av Karasjok kommune. Likevel skal kommunen ha holdt rapportene skjult for innehaverne av serveringsstedene.

I Karasjok har vi spisesteder som følger myndighetenes retningslinjer til punkt og prikke. Andre sto til stryk når det kom til håndhevelse av smittevern. Dette kommer frem av rapportene som ble skrevet i forbindelse med en befaring som ble utført av kommunen. Men serveringsstedene selv skal ikke ha blitt orientert om det fulle innholdet i rapportene og hvilke anmerkninger kontrollørene har kommet med.

Det er ikke til å mis­for­stå hvor man­ge som får sit­te ved bor­de­ne på Circle K i Kar­as­jok. Foto: Elise Embla Scheele

Rapporter til utfylling

Kontrollene av kommunens serveringssteder ble gjennomført i slutten av mars. Befaringene ble utført av Iselin Vuolab og Silvia Annette Siri fra Karasjok kommune. Rapportene er godkjent av smittevernlege Georges Nasr.

Kontrollørene krysset av i alt syv punkter om smittevern. De seks første punktene handlet om hva bedriftene selv må gjennomføre av smitteverntiltak. Det siste, punkt syv, handlet om bedriften har mottatt veiledning om smittevern eller ikke.

Ty­de­lig mar­ker­ing av en­me­ters­re­ge­len på gul­vet på Circle K tak­ker deg for at du hol­der av­stand. Foto: Elise Embla Scheele

Bensinstasjon på topp

Circle K oppfylte alle seks punkter om smittevern til punkt og prikke, og kontrollørene så ikke noe behov for å gi ytterligere veiledning.

Kontrollørene leverte en lang skryteliste over bensinstasjonens praktisering av smittevern. Det var god avstandsmarkering på gulvet og både hansker og smitteverninformasjon fantes ved pumpene. Ketsjup og lignende sto bak disk, de ansatte brukte munnbind og vaktlistene var tilpasset smittevern. Bedriften kunne i tillegg skilte med en sjekkliste for overflate-desinfeksjon hver andre og fjerde time.

Daglig leder Espen Rasmussen opplyser til Ságat at bensinstasjonen har fulgt opp sentrale retningslinjer fra Circle K. Disse har i noen tilfeller vært strengere enn lokale påbud. Blant annet gjaldt dette bruk av munnbind blant de ansatte, som de nå har gått tilbake på.

Sprit-dis­pen­ser er på plass ved døra på Circle K i Kar­as­jok. Foto: Elise Embla Scheele

Smittevernmessig overnatting

Scandic-hotellet i Karasjok var også best i test når det kom til smittevern, med seks av seks oppfylte punkter. Hotellrestauranten holder riktignok stengt som følge av pandemien. I stedet tilbyr hotellet frokostpakker til gjestene, fremfor buffé.

Overflater blir desinfisert etter Scandics retningslinjer, noterer kontrollørene seg. Likevel så de nødvendigheten av å gi bedriften veiledning om bordsetning og hygiene.

Tok grep raskt

Nederst i rangeringen fra mars fant vi spisestedet Biepmu. Kafeen brøt hele seks av seks punkter om smittevern. I kommentaren fra kontrollørene står det imidlertid at punkt en, to og tre ville utbedres umiddelbart, ifølge daglig leder Tero Paltto.

Anmerkningene gikk ellers ut på at det manglet håndsprit ved døra og skriftlige rutiner. I tillegg var bordene for tett plassert. På den positive siden anføres det at det ble gjennomført hyppig rengjøring ved kafeen. Bedriften skal ha fått veiledning om håndsprit, hygiene, bordplassering, avstand og infoplakater.

Når Ságat kommer innom, er det plassert håndsprit på et bord ved inngangsdøra. Avstandsmarkering med teip på gulvet har også kommet på plass.

Spi­se­ste­det Biepmu had­de stort for­bed­rings­po­ten­si­al ut ifra kom­mu­nens rap­port å døm­me, men var raskt ute med å føl­ge opp vei­led­nin­gen de fikk fra kom­mu­nen. Foto: Elise Embla Scheele

Hvordan går det med deres arbeid med smittevern?

– Det går veldig bra. Folk kan komme og ta med mat, så det er ikke så mange som sitter i kafeen. Hvis det kommer en stor familie får de sitte samme plass, sier den daglige lederen. Tero opplyser dessuten at de har rokert på sitteplassene slik at de overholder enmetersregelen, etter veiledning fra kommunen.

Bensinstasjon på bunnen

Det var ikke stort bedre stilt på YX da kommunen gjennomførte befaring. Her brøt bensinstasjonen fem av seks punkter om smittevern. Kontrollørene anmerket at det fantes verken avstandsmarkering på gulv eller smitteverninformasjon. Skriftlige rutiner var ikke-eksisterende.

Bordsetningen var ikke egnet for å overholde tilfredsstillende avstand og ketsjup og lignende sto fremme for kundene. På den positive siden skal bedriften ha innarbeidede muntlige rutiner. I tillegg hadde de bestilt håndsprit-stativ til å ha ved døra. Bedriften skal ha fått veiledning om hygiene, avstand, bordsetning og rutiner.

Når Ságat kommer på besøk, har håndspritstativet kommet på plass. Ellers er det lite som vitner om forbedring på smittevernfronten. Når vi spør daglig leder Arne Balto om hvordan bensinstasjonen har jobbet videre med smittevern, har han ikke noe å tilføye. Arne opplyser at han heller ikke har fått sett rapporten fra kommunen, og ønsker derfor ikke å uttale seg nærmere om saken.

Kjell Rune Bal­to har om­si­der mot­tatt eg­net mar­ke­rings­teip til å mon­te­re på gul­vet på Kjells kafé. Men han er svært over­ras­ket over å høre hva kom­mu­nen har no­tert seg om hans be­drift, ut­en å in­for­me­re ham om det. Foto: Elise Embla Scheele

– Kommunen har ikke nevnt noen ting

Den populære Kjells kafé oppfylte fire av seks punkter ifølge rapporten. Kontrollørene anmerket dog at ketsjup og lignende sto fremme for kundene. Kafeen manglet videre skrevne rutiner, og det skal ikke ha vært faste personer som jobbet sammen.

På den positive siden ble det nevnt at overflatene desinfiseres jevnlig. Videre skulle det være planlagt med avstandsmarkering på gulv. Bedriften skal ha fått veiledning om hygiene og smittevern.

Når Ságat kommer innom, er det fortsatt ingen avstandsmarkering på gulvet. Fortsatt står diverse sauser og dressinger på flaske tilgjengelig for alle og enhver. Daglig leder Kjell Rune Balto kan imidlertid vise frem lange remser med avstandsmarkering. Disse skal kafeen nylig ha mottatt.

– Kommunen har skrevet rapport fra smittevern-befaringen her. Der var det vel et par punkter hvor det fantes forbedringspotensial?

– Til oss ga de beskjed om at det var ett punkt. Det var at vi burde merke på gulvet her ved disken om å holde avstand. Det var det de nevnte til oss, sier Kjell.

– Vi hadde jo satt teip her, men den satt ikke godt på vårt gulv. Så da spurte jeg en av de lokale butikkene om de hadde. Da sa en av dem at de hadde bestilt og at vi også kunne få et par stykker når de kommer. I går mottok jeg dem, så planen var å sette dem på i dag, fortsetter han.

– Så du har ikke sett rapporten?

– Nei, jeg har ikke fått noen rapport. Den har jeg ikke sett. De ga bare beskjed muntlig til oss, påpeker Kjell Rune.

– Rapporten ligger nå offentlig tilgjengelig på kommunens nettside. Der er det påpekt flere ting, som at ketsjupflasker står tilgjengelig for kundene. Så kommer det frem i rapporten at dere manglet skriftlige rutiner, og at det ikke var faste som jobbet sammen?

– De har ikke nevnt noen ting til oss. Faste? Vi er jo bare et par stykker faste som jobber sammen. Vi er fire stykker som er her hver dag, sier han overrasket.

– Så var det et punkt om at dere manglet informasjon om smittevern i lokalet?

– Vi har jo merket bordene. Det de sa til oss var at ellers så det veldig bra ut. Vi har sprit, bordene er merket med maks antall personer. Vi vasker alt dette som du nevner mange ganger daglig, som ketsjupflasker. Det er litt overraskende for meg det du nevner, innvender Kjell forundret.

– Det er kanskje vanskelig å forbedre seg når man ikke får melding om hva man kan gjøre bedre?

– Ja, bekrefter han.

– Andre bedrifter har for eksempel ketsjupflasker plassert bak disken, sånn at det bare er de ansatte som håndterer dem?

– Ja, det er kanskje en ting som vi må vurdere. Men nå er det slik at vi vasker alt mange ganger daglig, understreker Kjell Rune Balto, daglig leder ved Kjells kafé.

– Folk er lei

Karasjok pizzarestaurant hadde fortsatt et lite stykke igjen, ifølge kommunens befaringsrapport. Bedriften overholdt fire av seks punkter, i likhet med Kjells kafé.

I rapporten påpekte kontrollørene manglende skriftlige rutiner om smittevern. I tillegg manglet det merking ved sofa og benkebord om antall tillatte personer og avstand. Bedriften skal ha fått veiledning om hygiene, bordsetning og plakater om smittevern.

Når Ságat kommer innom restauranten, er det lite som vitner om at vi befinner oss midt i en pandemi. Et par flasker med håndsprit og få stoler ved de mindre bordene er tilsynelatende det eneste som bærer bud om at noe er annerledes.

Botros Nedal Abo Hamdah er daglig leder for restauranten. Ut ifra hva han har å si, er det også her et manglende samsvar mellom det som fremkommer av rapporten og den muntlige tilbakemeldingen restauranten har fått fra kontrollørene.

Bo­tros Ne­dal Abo Hamdah ved Kar­as­jok piz­za­re­stau­rant me­ner at folk har gått lei av alt ma­set om co­ro­na­vi­rus­et. Der­for har han ikke satt opp in­for­ma­sjon om smit­te­vern i lo­ka­let. Foto: Elise Embla Scheele

– Hvordan går det med deres arbeid med smittevern?

– Det går bra. Men det er litt vanskelig. Folk liker å sitte sammen når de spiser, men det går jo ikke an nå. Kommunen var og sjekket om alt sto bra til her og om det var avstand mellom dem som er her. Vi bruker å si til folk at de må holde avstand hele tida, forsikrer deg daglige lederen.

– Syntes kontrollørene at alt så greit ut?

– Ja, bekrefter Botros.

– I rapporten står det blant annet at dere ikke hadde skriftlige rutiner om smittevern?

– Jeg fortalte dem at jeg ikke anbefaler det. Når jeg selv drar ut for å spise andre plasser, blir jeg lei. Folk er lei av å hele tiden se «corona, corona, corona». På bordet, på gulvet, overalt! Det er stressende. Når folk kommer hit for å spise, kan vi heller fortelle folk at de må holde avstand og vaske hendene og sånt. Det er ikke lov å sitte mer enn to ved bordene. Men hvis de kommer fra en familie, er det lov, forklarer han.

– Selv om det ikke er skriftlig informasjon her, så er det bare plassert et par stoler ved de mindre bordene?

– Etter at jeg hadde snakket med dem, sa de at det var helt greit. Jeg anbefaler ikke å ha skilt overalt, det er litt kjedelig egentlig, medgir Botros.

– Så dere har ikke hørt noe mer fra kommunen etter at de var her?

– Nei, de var her og sjekket og sa at det var helt greit hvis vi bare forteller alle som kommer om smittevern. Men etter to år med corona trenger vi nesten ikke å fortelle folk hva de skal gjøre, det gjør de sjøl, hevder han.

– Var det OK for kommunen?

– Ja, avslutter Botros Nedal Abo Hamdah, daglig leder ved Karasjok pizzarestaurant.

Ønsker ikke å uttale seg

Ságat tar kontakt med Iselin Vuolab, en av kontrollørene som gjennomførte befaringen.

Men før kontrolløren uttaler seg om saken, ville hun først forhøre seg med smittevernlegen og de andre som deltok i arbeidet med befaringen. Deretter får vi beskjed om at hun likevel ikke ønsker å gi noe intervju.

I stedet oppfordrer hun Ságat til å ta kontakt med kommunedirektøren.