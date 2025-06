Etablerer nytt system for havbruk

Par­ti­ene bak for­li­ket har slått fast at even­tu­el­le sy­stem­end­rin­ger for havbruk skal frem­mes for ny be­hand­ling i Stor­ting­et i løp­et av 2026, med mål om inn­før­ing i løp­et av to til fire år. Foto: Torbjørn Ittelin