– Et tungt ansvar hviler på staten

Sámiid Vuorká-Dávvirat (SVD), de Samiske Samlinger i Karasjok, er viktig for den samiske kulturarven. Spørsmål om det skal bestå eller rives har vært stilt. Flere organer mener det er ytterst viktig at et så viktig og samisk museum blir beholdt. Foto: Lova Vassli Hilanmo