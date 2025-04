Et skråblikk på sidelinja i skutercross

Malene Cottew stilte sporty opp for å bli intervjuet av Lilly (svart lue) og Gyro (rød lue), men da ble de tøffe jentene som hadde ventet så lenge, brått veldig sjenerte.



Med litt hjelp fra Ságat fikk vi allikevel stilt noen spørsmål. Og Malene kunne fortelle at det som hadde gjort at hun var blitt så flink var masse, masse, masse trening, mer enn alle andre. Stå opp, hør på mamma og pappa, og ha det gøy!

Malene kunne også fortelle at sesongen ikke var helt over, for nå skulle hun til USA, men da på en rodeoevent faktisk.

På spørsmål fra Ságat om hun skulle ri på okser, kom et smilende svar: – Nei, men det er jo samarbeidspartnere som må pleies. Foto: Yvette M Stornes