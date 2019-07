Regjeringa Solberg gir 100 millioner kroner for å sikre land­rettigheter for urfolk i fjerne himmelstrøk.

Publisert: 10.07.2019 kl 12:31

Samtidig er urfolks landrettigheter hjemme i Norge mer pressa enn noensinne. Sjøl ikke under den verste for­norsk­ningsperioden var staten like aktiv som i dag når det gjelder å konfiskere, utradere og utvanne lokale land- og næringsrettigheter i Norges del av Sápmi.

La det være sagt med en gang: Det er utrolig bra at regjeringa engasjerer seg for å hjelpe urfolk i utlandet. Dette engasjementet fortjener regjeringa all mulig ros for. Her viser Norge seg som et positivt foregangsland det står all mulig respekt av.

Spesielt hyggelig synes vi det er at Norges miljømini­ster Ola Elvestuen (Venstre) viser et brennende engasjement for å støtte urfolk som lever under helt andre forhold enn oss i Norge. Hadde Elvestuen utvist samme glød og iver for å hjelpe Norges eget urfolk, for eksempel når det gjelder lakserettighetene i Tanavassdraget og i sjøen, ville han i dag ha vært en folkehelt i Sápmi.

– Et politisk paradoks, sier politisk nestleder Vidar Andersen i Norske Samers Riksforbund (NSR). Han viser til at regjeringa på den ene side gir aktiv politisk og økonomisk støtte til urfolk utenlands, samtidig som man har noe å rydde opp her hjemme. Her nevner Andersen spesielt oppfølging av de faglig/politiske utredningene fra Samerettsutvalget II og Kystfiskeutvalget.

Vi synes NSRs nestleder her treffer spikeren på hodet når han påpeker regjeringas janus-ansikt. Ute i det internasjonale samfunnet vil Norge gjerne være ver­dens­mester, mens man her hjemme har svin på skogen og tråkker på sin egen urbefolkning.

Dette minner om den famøse tildragelsen i FNs generalforsamling i 1960, da Norge kritiserte det daværende regimet i Sør-Afrika for deres rasistiske apartheid-poli­tikk. Da ble Norge satt ettertrykkelig på plass av den sør-afrikanske utenriksministeren, som ba Norge feie for sin egen dør for behandlinga av samene.

Det er et alvorlig tankekors at Elvestuen og resten av regjeringa ikke evner eller viljer å ta inn over seg at man faktisk tråkker på hjemlige fundamentale urfolksrettigheter. Mens kultur, språk og identitet blomstrer, har samiske land- og næringsrettigheter neppe tidligere vært så sterkt pressa som nå. Hvorfor?, kan man gjerne spørre.