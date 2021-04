Aps vedtak om å satse på jernbane i Nord-Norge – med SP og SV på slep, vil gå inn i historien som ett av Norges mest pengesløsende og naturødeleggende prosjekt.

Publisert: 26.04.2021 kl 07:00

Det kan sammenlignes med når regjeringen under korona-pandemien gav 100 milliarder til den døende oljeindustrien, istedenfor å satse på grønne prosjekter. Prislappen her er enda større. Og er det noen som selv halvhjertet tror på at den antydede prislappen på 113 milliarder? Og at det i det hele tatt kommer til å være i nærheten av sluttsummen?

Alle steder i Nord-Norge ligger nært sjøen og omtrent alt vi trenger eller lager her kan transporteres med båt. Båter som om få år vil være elektriske eller gå på hydrogen. Unntaket er fersk fisk, men det mener jeg det eksisterende veinettet kan ta seg av med noen utbedringer. Særlig hvis alt annet går over til båt for å avlaste veiene. Trailere vil i fremtiden gå på el eller hydrogen, så argumentet om utslipp blir borte. Laksenæringen vil sikkert påstå at de trenger tog for vekst, men denne næringen er ikke bærekraftig, og kan ikke vokse så mye mer.

Når det gjelder persontrafikk tror jeg – på grunn av reisetid og avstander – at svært få vil velge tog fremfor fly, selv om tog ble nesten gratis. De togplanene som foreligger er tross alt bare vanlige tog med litt mer moderne spor. For oss vil det bety en reisetid på omtrent ett døgn for å komme til Oslo. Hadde det vært snakk om hyperloop i tunnel under bakken hele veien kunne det kanskje vært noe. Men sånne prosjekter er det ikke trafikkgrunnlag for her, og om de skulle bygges i Norge i det hele tatt er vel Oslo-Bergen eller Oslo-Trondheim mer aktuelt. Da kunne man virkelig få vekk unødvendige flyreiser.

Før denne banen er ferdig har sannsynligvis elfly overtatt for lengst. Raskere og miljøvennlig. I tillegg har vi småflyplassene som allerede er der. De er mange og ligger nesten perfekt til i forhold til bosettinga.

Langs Nordlandsbanen kjøres det årlig i hjel massevis av rein og annet vilt. Det samme vil skje her i enda større omfang. Naturinngrepene som planlegges er enorme og irreversible, i tillegg til enormt med bortkasta penger. Over 100 milliarder, som heller kan brukes på veinettet, som om noen år vil domineres av elbiler her også. Gi oss heller flere ladestasjoner, tilskudd til bytte til miljøvennlige biler og bedre vedlikehold av de elendige veiene vi alt har.