Over hel­ga har inn­sam­lings­ak­sjo­nen til støtte for Arnar Vuo­lab Jør­gen­sen tatt helt av. Tirs­dag etter­mid­dag lå det inn­sam­lede be­løp­et på totalt 81.005 kroner for­delt på 293 givere.

– Respon­sen på splei­sen viser at mange mener at dommen som Arnar fikk i lag­manns­rett­en er urett­fer­dig, fast­slår kro­ne­rul­lin­gens ini­tia­tiv­ta­ker Vigdis Karine Vatne.

Skjerm­dump: Spleis.no