– En uoversiktlig kystsoneplan

Arne Pedersen bor bare et steinkast fra Varangerfjorden (i bakgrunnen). Den erfarne fiskeren er kritisk til forslaget om ny kystsoneplan for Varanger som nå er lagt ut på høring.

– Etter min men­ing har plan­en svært begren­set infor­ma­sjon om hva som er situa­sjo­nen for Var­ang­er­fjord­en, sier han.