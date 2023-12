– En tillitsvalgt tar ansvar så lenge man har det

– Det er for­un­der­lig å få en slik in­for­ma­sjon, når det vit­ter­lig ikke er valgt en ny TF-led­el­se, og at det i ved­tek­te­ne for TF er klart slått fast at sitt­en­de TF-medlemmer fun­ge­rer inntil nyvalgte medlemmer har konstituert seg for ny funksjonsperiode, sier Stei­nar Pe­der­sen. Foto: Birgitte Wisur Olsen