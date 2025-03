Rune Bjerkli, leder av Kvenlandsförbundet – fellesorganisasjonen for kvener i Norden, ønsker å takke forfatterne av boken Læstadianismens historie i Norge for at de ærlig fremhever hvor viktig det finske språket har vært, og fortsatt er, for læstadianismen, kvener og finner. Her foran Laestadius’ pörte/lille stue i Karesuando. Foto: Privat