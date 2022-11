Elever kan ha falt ut av systemet

Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Hammerfest kommune, Arve Paulsen (til venstre), garanterer at de skal finne ut hva det er som svikter, og at de skal sørge for at de gjør det bedre. Bildet er tatt i en tidligere anledning, her sammen med assisterende rådmann Gunnar Lillebo (midten) og rådmann Leif Vidar Olsen (til høyre). Foto: Cecilie Ditløvsen