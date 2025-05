Anne May Olli i Karasjok bondelag forteller til Ságat at det blir færre og færre bønder. Irlandturen er et forsøk på å skape mer entusiasme og motivasjon for å rekruttere flere til bonde-yrket i Finnmark. Her er hun i fjøset hvor kyrne har god plass og kan tusle rundt om de vil. Foto: Privat