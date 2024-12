Disse har solgt og kjøpt eiendom i november

Oversikten er for kommunene Porsanger, Karasjok, Tana, Kautokeino, Nordkapp, Lebesby og Kåfjord.

Publisert: 02.12.2024 kl 10:58

Porsanger/Porsáŋgu/Porsanki

Nordgårdveien 79 (gnr 21 bnr 253) er solgt for kr 3.350.000 fra Maria Dubinina og Ingunn Greiner Vestrum til Markus Jenssen og Jacobine Langstein (15.11.2024).

Andel av Ringveien 20 (gnr 34 bnr 76) er overdradd fra Ivar Emil Nielsen til Torunn Nielsen (18.11.2024).

Andel av Ringveien 20 (gnr 34 bnr 76) er overdradd fra Torunn Nielsen til Elisabeth Nielsen, Jon Helge Nielsen, Sidsel Nielsen, Tor Ivar Nielsen og Vigdis Irene Nielsen (18.11.2024).

Andel av Ringveien 20 (gnr 34 bnr 76) er overdradd fra Elisabeth Nielsen, Jon Helge Nielsen, Sidsel Nielsen, Tor Ivar Nielsen og Vigdis Irene Nielsen til Vilde Kaspersen Nielsen og Vårin Nielsen (18.11.2024).

Rávttošvuopmi 510 (gnr 10 bnr 32) er overdradd fra Brit-Kirsti Aarø Sivertsen til John Martin Ringdal og Simen Ringdal (20.11.2024).

Østre Porsangerveien 2594 (gnr 31 bnr 1 fnr 30) er overdradd fra Kåre Kurt Johansen til Gjertrud Antonsen, Bengt Evert Danielsen, Marion Gers Gjul, John Petter Harila, Torbjørn Ingvald Harila, Kirsten Marit Heggelund, Roger Johansen, Rolf Johansen, Åge Johansen, Kjell Vidar Larsen, Alfhild Edith Ratama og Eldor Ratama (20.11.2024).

Østre Porsangerveien 2594 (gnr 31 bnr 1 fnr 30) er solgt for kr 25.000 fra Gjertrud Antonsen, Bengt Evert Danielsen, Marion Gers Gjul, John Petter Harila, Torbjørn Ingvald Harila, Kirsten Marit Heggelund, Roger Johansen, Rolf Johansen, Åge Johansen, Kjell Vidar Larsen, Alfhild Edith Ratama og Eldor Ratama til Kirsi Maarit Jääskeläinen og Ivar Andreas Nikoma (20.11.2024).

Hatterveien 598 (gnr 4 bnr 1 fnr 34) er overdradd fra Oddbjørn Mathisen til Terje Andre Tangen (21.11.2024).

Hamnbuktveien 70 (gnr 21 bnr 200) er solgt for kr 4.500.000 fra Eva Bråthen til Rudi Bråthen Pedersen (22.11.2024).

Andel av Heggeveien 2 (gnr 16 bnr 67) er overdradd til Freddy Opdahl og Karin Lovise Thomassen (27.11.2024).

Otermoen 62 (gnr 26 bnr 23) er overdradd fra Bengt Evert Danielsen til Terje Harald Danielsen (29.11.2024).

Kárášjohka/Karasjok

Andel av gnr 19 bnr 53 er overdradd fra Inger Hansen til Haldis Juliane Balto (22.11.2024).

Andel av gnr 19 bnr 53 er overdradd fra Asta Mitkija Balto, Haldis Juliane Balto, Halvard Balto, Kåre Balto, Leif Balto og Piera Balto til Frank Kristoffer Balto (22.11.2024).

Gnr 17 bnr 20 er overdradd fra Wenche Nordsletta til Leif Arne Eikjok (25.11.2024).

Ivvar Ivvár geavli 13 (gnr 9 bnr 1 fnr 117) er solgt for kr 1.900.000 fra Anna Katrine Solbakken til Kathrine Josefsdatter Anti (26.11.2024).

Niitonjárgeaidnu 53 (gnr 9 bnr 1 fnr 289) er overdradd fra Johannes Edvard Kalvemo til Per Jonas Kalvemo (28.11.2024).

Deatnu/Tana

Vuohppejohka 44 (gnr 38 bnr 1 fnr 8) er overdradd fra Unni Åshild Svendsen Ballo til Per Gunnar Svendsen Ballo og Ulf Trygve Svendsen Ballo (14.11.2024).

Andel av Vuohppejohka 44 (gnr 38 bnr 1 fnr 8) er overdradd for kr 250.000 fra Per Gunnar Svendsen Ballo til Ulf Trygve Svendsen Ballo (14.11.2024).

Hánasleahki 21 (gnr 21 bnr 1 fnr 13) er solgt for kr 1.600.000 fra Vegard Blien til Amund Utsi Pettersen og Hilde Gunn Belinda Schanche (19.11.2024).



Tanafjordveien 2383 (gnr 18 bnr 149) er overdradd fra Synnøve Kristine Ballari Johansen til Gro Elisabeth Ballari og Atle Johansen (27.11.2024).

Várjjatgeaidnu 588 (gnr 37 bnr 1 fnr 21) er solgt for kr 150.000 fra Evy Johnsen Reinholdtsen til Bård Marki Ebermann og Aina Kristiansen Erikstad (29.11.2024).

Guovdageaidnu/Kautokeino

Andel av gnr 3 bnr 840 er overdradd fra Mikkel Isaksen Bongo, Nils Isak Isaksen Bongo, Mikkel Isak Bongo, Inger Berit Anne Nilsdatter Vik Saari, Ellen Marie Vik, John Aslak Vik, Nils Johan Nilsen Vik og Per Anders Vik til Johan Mikkel Bongo, Sara Inger Elisabeth Nilsdatter Siri Buljo, Berit Anne Ragnhild Siri, Isak Nils Nilsen Siri, Kirsten Karen Marie Siri og Per Mathis Siri (15.11.2024).

Luomeluodda 9 B (gnr 3 bnr 843) er solgt for kr 2.650.000 fra Saha AS til Inger Cecilie Saari (19.11.2024).



Álttáluodda 9034 (gnr 12 bnr 1 fnr 1) er solgt for kr 1.950.000 fra Guri Tangen Antonsen til Maria Daniloff Moe og Torgrim Moe (26.11.2024).

Álttáluodda 4853 (gnr 17 bnr 1 fnr 13) er solgt for kr 600.000 fra Svein Arne Frøyen og Inga Lund til Daniel Jakobsen (26.11.2024).

Álttáluodda 8956 (gnr 12 bnr 1 fnr 210) er solgt for kr 2.400.000 fra Ann Siri Vesterslett til Signe Hay og Kjell Diedrik Pettersen (27.11.2024).

Heargedievvá 2 (gnr 3 bnr 174 fnr 56) er solgt for kr 3.300.000 fra Klemet Ole Klemetsen Buljo til Ellen M J Gaup Nutti og Ol-Isak Johannes Nutti (28.11.2024).

Nordkapp/Nordkáhppa

Duksfjordveien 8 (gnr 5 bnr 43) er solgt for kr 1.100.000 fra Markus Bergeton Krøyserth til Hans Peter Enders og Sabine Ingrid Enders (18.11.2024).

Salget omfatter også Duksfjordveien 8 A (gnr 5 bnr 93).

Nordkappgata 18 (gnr 8 bnr 125) er solgt for kr 1.750.000 fra Bengt Agnar Hansen-Seljebu til Motor Sports AS (20.11.2024).



Skipsfjorden 21 (gnr 5 bnr 1 fnr 39) er overdradd for kr 50.000 til Magnus Kristiansen (21.11.2024).



Klubbveien 2 B (gnr 7 bnr 332) er solgt for kr 2.450.000 fra Liv Harriet Johanne Sandvik til Marianne Berg (25.11.2024).

Lebesby/Lágesvuotna

Nyheimveien 191 (gnr 19 bnr 24) er solgt for kr 825.000 fra Bjørg Reeberg Johansen, Eva Reberg, Anne Irene Reeberg, Maria Aardal Reberg og Silje Aardal Reberg til Mats Myrheim Reeberg (25.11.2024).

Gáivuotna/Kåfjord

Gnr 12 bnr 8 er overdradd fra Asmund Wasmuth til Anita Skogvold Wasmuth Eian, Karoline Skogvold Wasmuth og Raymond Skogvold Wasmuth (20.11.2024).



Isfjellveien 12 (gnr 20 bnr 81) er overdradd fra Kåre Malvin Johansen til Sigrid Johanne Johansen (21.11.2024).



