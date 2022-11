Bare stein? Selv om området ser livløst ut, er det viktig for reindrifta. Når der er for mye snø andre steder, beiter reinen steinlav i disse høye områdene med lite snø. Om sommeren søker reinen hit for å kjøle seg ned og slippe unna insekter. Fra toppen av Vuonjalrášša, der Davvi vindkraft er planlagt. Foto: Privat