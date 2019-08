 Dette vitner ikke om respekt for fortiden

I Tana er den elvesamiske kulturarven pakket ned, skjult i esker og kasser.

Publisert: 28.08.2019 kl 18:40

– Det her er rett og slett helt forferdelig. Dette vitner ikke om noen form for respekt eller anerkjennelse av den unike elvesamiske kulturen. Vi må få opp en bygning med ordentlige lokaler slik at vi får dette frem, sier Odd Erik Solbakk til Ságat.

Ságat fikk være med Samelista i Tanas førstekandidat og samlingsforvalter Claus Pettersen ned i det gamle bankhvelvet, der store deler av Tanas kulturarv er gjemt bort.

Solbakk rister på hodet over at samlingen ikke er gjort tilgjengelig for folk.

– For det er selvsagt viktig å få frem den samiske historien, få forståelse og vekke nysgjerrighet, kommenterer han.

– Tunet i Polmak er et flott utemuseum, men vi må klare å få opp en bygning som gjør at folk kan få sett alt dette, mener Solbakk.

Dåpsfatet er trolig fra begynnelsen av 1700-tallet. Kanskje fra kirka i nedre Tana som lå ved Gullholmen Foto: Birgitte Wisur Olsen

Tidligere var hele samlingen hos Tana museum i Polmak, uten den nødvendige sikring og også da utilgjengelig. På grunn av begrensede midler til å leie trygg magasinplass er det som ble ansett som spesielt verdifullt flyttet over i bank­lokalene. Fremdeles er en del av samlingen, som ikke er med i utstillingene, stuet bort i Polmak, uten nødvendige klima- og sikringsanlegg.

Tana museum ble opprettet så sent som i 1980. Kommunen kjøpte fem år senere Polmak gjestgiveri og museet fikk lokaler i bygningen til den tidligere Polmak fjellstue.

Puslespill

Claus Pettersen tar på seg tynne hansker og tar forsiktig opp en av eskene.

– Denne var Siri Baukop (1899-1962) sin, viser han frem og det kommer frem at hun var gift med Hans Baukop (1889-1963) somom var onkel til Odd Erik Solbakks bestefar.

– Kofta er fra rundt 1930, forklarer samlingsforvalteren som nå har en mindre stilling for å registrere gjenstander i samlingen.

– Jeg fotograferer, beskriver og finner historikken til gjen­stand­ene, og det er mange ganger et puslespill der en må lete frem bit etter bit av historien.

Det som er ansett som noe av de mest verdifulle i samlingen er sikret i et brannskap. Foto: Birgitte Wisur Olsen

3.500 gjenstander er registrert og cirka halvparten av disse er publisert på nett. Det er flere årsaker til at resten ikke er publisert. Claus Pettersen forklarer at det for eksempel kan være at opplysninger mangler eller at det mangler foto.

– Og dette er et dåpsfat som sannsynligvis er fra kirken som var før Langnes kirke, fra begynnelsen av 1700-tallet, forklarer samlingsforvalteren og bretter forsiktig papiret til side slik at det flotte dåpsfatet kommer til syne.

Kanskje er fatet fra kirka i nedre Tana som lå ved Gullholmen. Fra Thomas von Westens tid.

Få frem

Museet ønsker å få bedre magasinkapasitet i det gamle bankhvelvet slik at flere gjenstander kan flyttes over fra den uforsvarlige lagringen i Polmak, og har tidligere opplyst at ønsket er å leie bomberommet og safen på cirka 90 kvadratmeter, noe som ville koste 120.000 kroner i året.

Den første museumslederen i Tana, Roy Olsen, fikk startet regi­strer­ing av arkiver.

For flere arkiver var lagret på stabbur i Polmak som ikke ble brent under krigen. Det ble ikke tilført ekstra ressurser til registreringen og mangelen på prioritering gjorde at mye ble gjemt bort og pakket ned.

Claus Pettersen har det siste året hatt en 30 prosent stilling i tillegg til sin halve og har dermed fått gjort mer registreringsarbeid. For eksempel har han registrert Lavde-arkivet som dokumenterer samisk tradisjonsfiske som næring i Tanavassdraget.

Lakseoppkjøper Nils-Andreas Lavde var sønn av Berit Oline og Anders Aslaksen Lavde, og han etablerte i 1954 båtbyggeri i Austre Bonakas. Han var en flink båtbygger og kjent for sine flotte elvebåter. Men hovedgeskjeften var lakse­opp­kjøp, verksteddrift og agen­tur­virksomhet. I tillegg var han selv laksefisker og drev jordbruk med fiskerett i Tanaelva. Han drev stengselsfiske i Austre Bona­kas-­om­rådet.

Tana museum skulle gjerne hatt en elvebåt laget av Nils-Andreas Lavde og tar gjerne imot tips.

– Jeg har fått høre at en båt, som er halvveis gravd ned, kan vær­e en av hans. Det er en av de mange tingene som burde vært prioritert.

Forsømt

– Det er helt for jævlig rett og slett. Her er ingen anerkjennelse av den elvesamiske kulturen, sier Odd Erik Solbakk etter å ha blitt vist rundt i bank-kjelleren.

Samelista i Tana mener det er tvingende nødvendig med en bygning som kan romme blant annet museum, mens Tana Museum i Polmak kan være et fint utemuseum. Foto: Birgitte Wisur Olsen

Samelista vil arbeide for at det bygges et nytt bygg ved Tana bru hvor museets basisutstilling har en sentral plass. Ønsket er at bygningen også skal romme Joddu, informasjonssenter for laksefiske og elvesamisk kultur, dessuten Tana­vass­drag­ets fiskeforvaltning og gjerne også Samisk barneteater og Senter for hjertespråk.

– Vi må få opp en bygning med ordentlige lokaler slik at vi får dette frem. Dette vitner ikke om respekt for fortiden og for kulturen, poengterer Solbakk.

– Slik situasjonen er nå er samlingen forsømt av styret, kommunen, Sametinget og museumssii­da­en. Spørsmålet er om det ikke hadde vært bedre å ha et nasjonalt elvesamisk museum, poengterer Solbakk.

Han viser til at Tana ikke en gang har representasjon i Tana og Varanger museumssiida. Ved­tekt­ene fastslår at Sametinget skal opp­nevne to medlemmer, herav styreleder, og at de Sametinget oppnevner skal velges etter forslag fra de stifterne som ikke har fått oppnevnt egne medlemmer i styret. Men Sametinget har i stedet valgt representanter fra Sør-Var­ang­er og Nesseby.

Sametingsråd med ansvar for kultur, Henrik Olsen, sier til Ságat at oppnevnelsen ligger noe tilbake i tid.

– Jeg husker ikke om vi tok runden med Tana, men det kan se ut som om vi ikke gjorde det og i stedet fulgte en prosedyre med at de ulike partigrupperingene kom med forslag. Så det kan dessverre vær­e at vi glippa på det, og i så tilfelle må vi ta på oss skylda ved at vi ikke var oppmerksomme nok og ikke gikk til medstifter for forslag, slik vi skulle ha gjort.

– Det er bra vi er blitt gjort oppmerksomme på dette nå. Vi skal selvfølgelig sørge for at det blir gjort i henhold til vedtektene når det nå snart skal oppnevnes nytt styre, forsikrer sametingsråd Henrik Olsen.

Kunne vært bedre

Styreleder Geir Mortensen for Tana og Varanger museumssiida er ikke enig i at siidaen forsømmer samlingen i Tana. Mortensen sier det er viktig å være oppmerksom på at det siidaen formidler og stiller ut, mens det er kommunen som må sørge for skikkelige lokaler.

– Samlingen til Tana museum ivaretas på en forsvarlig museums­faglig måte, mener Mortensen. Men legger samtidig til at alt kunne vært bedre.

– Og jeg er veldig enig i at det er behov for en bygning der elvesamisk kultur ivaretas på skikkelig vis slik som er tanken i Joddu-prosjektet. Bygningene til Tana museum er ikke gode nok til å stille ut en del av gjenstandene som ligger i magasin. Det er heller ikke mulig å føre tilbake gjen­stand­ene valgt ut i Baastede før tilfredsstillende bygninger er på plass.

– Så selvfølgelig ønsker vi en skikkelig bygning. Men det er ikke siidaens ansvar å skaffe bygn­ing­en. Det vi kan gjøre er å løfte sak­en frem ved de anledninger som finnes, og med de mulighetene vi har. For jeg har ingen problem med å være enig i at Tana har for dårlig utstillingskapasitet og at en del av gjenstandene i magasin burde vært stilt ut.

Geir Mortensen sier han ikke skal ha noen tanker om et nasjonalt elvesamisk museum.

– Men umiddelbart syns jeg tanken høres besnærende ut, sier styrelederen til Ságat.