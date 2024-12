Nytt klubbhus:

Klubbleder May Britt Harila (fra venstre) og prosjektleder Rune Harila inviterte nylig entreprenører og leverandører til en liten markering av at klubbhuset nå står ferdig. Videre fra venstre Håvard Bietilæ fra Birger Mietinen AS, Håvard Gaski Brevik fra Bygger'n, Erland Erlandsen og Anniken Risan fra Arktisk Bygg, Tommy Cornier fra Barents Klima, og Håvard Wingan fra Bygger'n. Foto: Torbjørn Ittelin