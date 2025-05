Rettssaken om Melkøya:

Advokat Karen Mellingen hos Regjeringsadvokaten, som fører saken for Energidepartementet, mener at det ikke er rettslig grunnlag for å gå videre og utrede ytterligere. Hun vil i sitt innledningsforedrag onsdag forklare nærmere om hvorfor, sammen med sin advokatkollega Anders Blakstvedt. Foto: Sunniva Katrine Bornøy