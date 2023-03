Risikofull kommunikasjon:

Eks­pert på sam­isk sam­ar­beid over rus­se­gren­sa, Mik­kel Berg-Nord­lie ved OsloMet, me­ner det er et godt spørs­mål hva nor­ske myn­dig­het­er kan gjø­re for å be­skyt­te sa­mer på russ­isk side, men har ikke så man­ge svar å kom­me med.

– Bare dét å ha kom­mu­ni­ka­sjon med per­so­ner i Russ­land er van­ske­lig nå. Det kan få dem i myn­dig­het­en­es sø­ke­lys, sier Berg-Nord­lie. Foto: Privat