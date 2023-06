Millionpakka fra regjeringa:

Øst-Finnmarkrådets leder Wenche Pedersen legger ikke skjul på at hun forventer mer fra regjeringen enn den millionpakka som ble presentert forleden. – Vi ser at hele Øst-Finn­mark sli­ter og har sine ut­ford­ring­er, så det er ikke å leg­ge skjul på at vi for­ven­ter mer fra regjeringen, sier hun. Foto: Bjørn Hildonen