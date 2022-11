Advokat Knut Helge Hurum holder avslutningsprosedyre under rettssaken om beiterett i Austre Vågan, som gikk i Salten og Lofoten tingrett, Svolvær, i begynnelsen av oktober. Til venstre representanter for innbyggerne og grunneiere i Austre Vågan, og deres advokat Oddmund Enoksen, til høyre representanter for reinbeitedistriktet. Foto: Steinar Solaas