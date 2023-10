Irettesetter FrP:

Eirik Larsen (NSR) ble valgt inn på Sametinget for to år siden, men gikk rett ut i permisjon da han ble ansatt som politisk rådgiver for sametingsrådet. Nå har han skiftet jobb og er tilbake som sametingsrepresentant. Juristen med erfaring på det samepolitiske feltet både fra regjeringsapparatet, Samerådet og sametingsrådet, stilte dermed med oppmagasinert engasjement til sitt første reelle plenumsmøte. Det hjalp på at saken om ILO-rapporten er presist innenfor hans favorittgren; same- og urfolksrett. Foto: Steinar Solaas