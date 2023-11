I «Den mørke ilden» følger Ellen Thorsdalen kvinnene fra de to bøkene «Mors døtre» og «Krigen og lengselens galskap» videre under krigens åk og spenning.

Romanen spinnes rundt livene til døtrene fra småbruket i den samisk-kvænske bygda i Nord-Troms. Søstrene Karina, Hanna, Fanny og Signy kommer vi tett på, mens Alida, som bor i et kystsamfunn i Finnmark, er perifer.

Igjen er gården, spesielt med kjøkkenet, fellesarena i fortellinga. Her er Karina bundet i ansvar for fjøs og hushold. Hit har Hanna vendt tilbake med et barn som hun skjuler herkomsten av. Herfra har Signy lengta ut i drømmen om ei fremtid basert på skolegang. Hit tyr hun tilbake med skjebnesvangre merker etter et mislykka fluktforsøk.

På kjøkkenet utspilles konflikter når Fanny kommer på besøk fra byen. Hun har med seg varer og framferd som tyder på en spesiell livsstil. Mot slutten kommer hun hjem med ei bør som hun lar være å bære frem.

Oppi dette lever faren og enkemannen med Bibelen og salmeboka. Han har evne til å tilgi og være ydmyk, ta kloke beslutninger og klare å stabilisere motsetninger. Den voksne sønnen, Einar, står på rett side i krigen og loser folk til Sverige. Når tyskerne inntar bygda, må han sjøl rømme. Oskar, skoleelev i ferd med å bli voksen, har gode ører for å fange opp nyheter som tyder på at krigen kan bli tapt for Hitler.

Tidsramma for boka er fra høsten 1942 til høsten 1944. Krigens hendelser er knagger i utviklinga av romanen. Eksempelvis får vi gjennom Fannys blikk først i boka et bilde av situasjonen rundt jødene i Tromsø. Hun vet at mannlige jøder er i tysk arrest på Sydspissen. Hun ser at statspolitiet henter ei jødisk mor med et lite barn. Hun skjønner at jødenes boliger okkuperes, og at eiendelene deres omsettes.

Den siste historiske knaggen for romanen er evakueringa av Nord-Troms og Finnmark høsten 1944. Bygdefolket får evakueringsordren. Folk må forlate eiendom og husdyr og blir ført til Tromsø. Nå vil jeg ikke røpe hvem fra familien som blir med båten som tar flyktningene videre sørover. Her ligger også en mulig start på en ny roman, om forfatteren vil det.

I en forhåndsomtale trekker Thorsdalen frem ild som symbol både på lidenskap og ulykke. Med romantittelen «Den mørke ilden» får vi et signal om at lidenskapen, her spesielt seksualiteten, har mørke rom. Menn i den tyske hærmakta legger til rette for at fest, glamour og sex skjer bak nedrullede gardiner.

Her er flere kvinner faste gjester, så også Fanny. Hun lærer seg dette spillet og lar seg smigre av omsorg og dannet opptreden. Hun nyter det å få tak i ting; kaffe, sprit, klær og støvletter. For egen del velger hun i tur og orden å være tro mot to av sine elskere. Dette med håp om et godt liv når krigen er over. Slikt blir det ulykke av.

Jødespørsmålet er fletta inn i Fannys historie på en markert måte. Når hun forstår hva som skjer med jødene og deres bedrifter i byen, er hun lettet over å ha avslutta jobben hos en jødisk skredder. I sin nye jobb, i et tyskkontrollert vaskeri, blir hun brutalt konfrontert med holdninga om at hun som same ikke er bedre enn jødene: «Som lapp har du sikkert knullet deg til jobb. Dere er noen slue djevler akkurat som jødene».

Fanny møter beskyldningene med slik ettertanke: «Kunne disse kollegaene virkelig mene at samer var like lite verdt som jøder, sett gjennom tyskernes og nazistenes øyne?» Det var neppe å vente at ei ung samisk kvinne i en slik situasjon skulle ta et oppgjør med Hitlers raseteori og rangordning. Det nytter heller ikke at søstera Signy ved ei anna anledning prøver å gi Fanny et bilde av det feilslåtte i Hitlers menneskesyn. Fristelsen med å få tak i tyvgods fra jødisk eiendom er stor. Til og med søstera Karina tar imot et slikt tilbud.

Romanen har ganske intense skildringer av seksuell lidenskap. Her bryter kanskje forfatteren noen tabugrenser, i hvert fall sett i lys av de pietistiske rammene som læstadianismen tradisjonelt har stått for.

Jeg har spurt forfatteren om hun har et bilde av omfanget av kvinner fra det nordlige Bygde-Norge som søkte mot slikt samkvem med tyske militære. Vi er enige om at det var mange flere enn det man i lokalsamfunnene ville vite av. Disse kvinnene og deres eventuelle barn har oftest blitt brutalt stempla i etterkrigstida.

Den mørke ilden sender lys over hittil lite omtalte forhold ved 2. verdenskrig i nord. Boka hjelper oss til å diskutere og forstå.

