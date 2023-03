Fosen gir føringer:

So­fie Isa­ksen er med på støt­te­mar­ke­rin­gen for Fo­sen i Alta. – De er ikke bra, sier hun om tur­bi­ne­ne. Mens mam­ma He­le­ne Isak­sen er redd for at regjeringen set­ter fø­rin­ger for rest­en av fol­ket. – Vi blir en lov­løs cow­boy­stat, sier Isak­sen. Foto: Rita Heitmann