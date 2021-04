Det er mulig å vite prisen på alt uten å forstå verdien av noe. Det er en kritikk som ofte blir rettet mot økonomer, inkludert meg selv. Jeg erkjenner at det er mye sannhet i utsagnet. Jeg håper meningsfeller kan enes om et felles mål om å ikke ødelegge Lágesduottar/Laksefjordvidda med vindkraftparken Davvi vind, uten at man nødvendigvis er enig i alle mine argumenter om hvorfor man bør stoppe ødeleggelsen.

Det argumentet de fleste motstanderne trolig kan enes om er at vindkraftprosjektet vil ødelegge store uberørte naturområder med turbinene og ikke minst tilhørende infrastruktur. Jeg innser at natur har en verdi som ikke kan regnes på med tradisjonelle lønnsomhetsanalyser. Husk, verdien av kraftproduksjonen vil for en stor del gå til eierne som holder til langt unna berørte områder, mens ulempene i driftsperioden og for evig og alltid i ettertiden vil påføres brukerne og eierne av Lágesduottar/Laksefjordvidda.

Det andre argumentet mot vindkraft her er at det vil påvirke reindriftsnæringen negativt. Jeg mener vi må se på reindriften i et evighetsperspektiv og da vil gradvis nedbygging av naturareal akkumulert over flere ti og hundreår til slutt bli for mye. Dette er også et verdispørsmål i forhold til reindriftsnæringen som kulturbærer for deler av den samiske kulturen.

Jeg ønsker også å minne leserne på om et at det bare er 77 år siden, høsten 1944, at de store reinflokkene på Finnmarksvidda ble ansett som viddas gull. Okkupasjonsmakten ønsket å få tak i de store reinflokkene uten å lykkes. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe med seg, men det kan komme tider der vi igjen alle virkelig ser verdien av at Finnmark har primærnæringer som klarer å skaffe mat til befolkningen.

Det siste argumentet mot denne utbyggingen fra min side er dette ligger i hjertet av Sápmi og samenes folkevalgte organ, Sametinget vil med stor grad av sannsynlighet være mot denne vindparken, også etter valget i høst.

Området ligger 80 km luftlinje fra det norske del av Sápmi sitt politiske sentrum, Karasjok. Hvis Sametingets råd til myndighetene i Oslo i denne saken ikke blir lagt avgjørende vekt på så kan jeg ikke forstå at det vil skje i noen saker om arealinngrep i Sápmi fremover. Jeg anbefaler myndighetene å trå forsiktig her. Jeg tror det er særdeles uklokt å ydmyke Sametinget og deler av den samiske befolkningen ved å presse gjennom en utbygging her. Jeg tror at vi kan nærme oss en usynlig strek der mange sier nok er nok hvis denne utbyggingen blir presset igjennom mot folkets vilje. Det heter seg at man skal velge sine kamper, denne kampen vil jeg anbefale myndighetene og utbyggerne å la ligge.

Helt ærlig tror jeg ikke denne vindparken blir bygd ut. Motstanden mot landbasert vindkraft har vokst enormt i berørte områder de siste årene.

Fremtiden for vindkraft i Norge ligger sannsynligvis ute i havet. Det blir for dumt hvis Davvi vindkraft blir bygd ut og myndighetene noen år senere uttaler at den aldri burde vært bygd ut, slik det skjedde med Kautokeino-Altaelva utbyggingen i sin tid.