Valget i Tana:

Helga Pedersen me­ner det ikke er bra at ord­før­er­en i Tana skal dele sin tid, opp­merk­som­het og po­ten­si­elt også sin lo­ja­li­tet med sin pri­va­te be­drift.

– Det er åpen­bart ikke så vik­tig at han vil vie all sin tid til ord­fø­rer­ver­vet, sier hun om Jon Erland Balto. Foto: Raymond Hildonen